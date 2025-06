Lazio, nuovo 'derby' tra Sarri e Mourinho: date e orari dei test con Fenerbahce e Galatasaray

ROMA - In arrivo un nuovo 'derby' tra Maurizio Sarri e José Mourinho . Dopo la sfida contro l'Avellino in programma il 26 luglio (ore 20:30) allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone e valida per il 3° 'Memorial Sandro Criscitiello', la Lazio ha ufficializzato infatti anche le due successive amichevoli che la vedranno affrontare in Turchia prima il Fenerbahce dell'ex tecnico della Roma, poi il Galatasaray campione di Turchia.

Lazio, Sarri contro Mourinho: data e orario dell'amichevole in Turchia

Sarri e Mourinho, dopo il primo incrocio nella Premier League in un Chelsea-Manchester United (finito 2-2 il 20 ottobre del 2018) si sono sfidati 6 volte nel derby della Capitale: bilancio favorevole al tecnico della Lazio, dove è tornato a 15 mesi dalle dimissioni, che ha vinto 4 match (una in Coppa Italia) e pareggiato in un'occasione, con un solo ko incassato. Ora un nuovo incrocio a Istanbul, in programma nella Ulker Arena del Fenerbahce mercoledì 30 luglio (ore 20:30 locali, le 19:30 italiane). Sempre a Istanbul i biancocelesti scenderanno poi in campo sabato 2 agosto (ore 21 locali, le 20 italiane) al Rams Park contro il Galatasaray.