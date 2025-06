Tavares, il tormento a sinistra per la Lazio. Tre alternative se parte

È la fascia dei tormenti laziali, a caccia di un acquirente per Nuno Tavares, esterno da difesa a tre e perseguitato dagli infortuni muscolare. «Va inquadrato» dice Sarri, ma se dal mercato arrivasse un’offerta discreta a Formello stapperebbero lo spumante, risolvendo due problemi in un colpo solo. Una cessione importante per sbloccare il mercato in entrata e la possibilità di consegnare a Mau un terzino sinistro adeguato al suo calcio. Ordine tattico, capacità di tenere la linea difensiva a quattro, gestione pulita del pallone. Tavares non ha niente di tutto questo. La sua dote è in proiezione offensiva. Quando spinge, può diventare travolgente, come è successo nei suoi primi mesi di avventura laziale. E va gestito, perché non sopporta le tre partite a settimana, anche se a Formello ritengono di aver individuato (e risolto) la causa degli stop ripetuti nel 2025.