La Lazio controriscatta Floriani con il mercato bloccato: ecco perché è possibile

Niente acquisti, questo è ormai chiaro per la Lazio. Ma con il blocco di mercato attivo come è stato possibile chiudere il controriscatto di Floriani Mussolini, esterno destro classe 2003, 22 anni compiuti il 27 gennaio, una stagione da protagonista in B con la Juve Stabia? Se lo sono chiesto in tanti. A Formello non hanno mai avuto dubbi sulla possibilità di chiudere l’operazione perché era stata ratificata nella stagione sportiva 2024-25 e secondo la società non rientrava nel blocco di mercato attuale, scattato a fine maggio. Del tesseramento si occupa la Lega di A e fino a ieri pubblicamente non erano emerse opposizioni o la respinta della procedura di acquisizione. La Lazio assicura di avere l’autorizzazione. Dalla Figc invece sono emersi dei dubbi per quanto questo della Lazio sia un caso senza precedenti. La cessione di Floriani era legata ad un’opzione che prevedeva il riscatto (per la Juve Stabia) e il controriscatto (per la Lazio). Dunque non una formula definitiva, ma legata ad un acquisto futuro. Da qui le perplessità. In passato era stato al vaglio un caso diverso, riguardava un obbligo di riscatto da parte di un club che aveva il mercato bloccato. L’obbligo era stato accettato perché lo stesso era stato concordato prima dello stop. L’interpretazione tra opzione di acquisto e obbligo di riscatto è stata alla base del caso. Obbligo che la Lazio ha rispettato per comprare in pieno blocco Rovella e Pellegrini dalla Juventus.