Lazio, Zaccagni senza fretta: i tempi di recupero

ROMA - Nessun pallone tra i piedi, niente corsa sul campo. Riposo totale in vista della ripartenza, che dovrà essere sprint per cancellare gli ultimi mesi di sofferenza. Mattia Zaccagni vive il tempo della convalescenza per prendersi quello del rilancio, dal punto di vista tecnico e atletico. Ha vissuto in affanno il finale della scorsa stagione, la pubalgia l’ha limitato condizionando il suo rendimento nella fase cruciale del campionato. È stato chiuso nel modo peggiore possibile, con la sconfitta all’Olimpico con il Lecce e la mancata qualificazione alle competizioni europee. Il capitano ha sfruttato la pausa estiva per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato e risolvere definitivamente i problemi fisici, come da promessa social si farà trovare pronto per l’inizio del ritiro che scatterà a Formello il 14 luglio. Nei giorni precedenti, dal 10 in poi, verranno svolte le visite mediche d’idoneità all’interno dello stesso centro sportivo.