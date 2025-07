Lazio, l'ex falconiere Bernabé attacca ancora Lotito e apre OnlyFans  

Prima il licenziamento (dopo la diffusione di alcuni video in cui mostrava il funzionamento della protesi peniena), poi lo sfratto da Formello, ed ora il lancio del suo canale OnlyFans. Juan Bernabé ex falconiere della Lazio, che ha fatto volare l'aquila Olympia per diversi anni prima delle gare casalinghe della squadra biancoceleste, non smette di stupire.