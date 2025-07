Lazio, dal ritiro al Como: allenamenti, test e scelte finali, tutto in 40 giorni

Quaranta giorni da oggi. La deadline è il 24 agosto, domenica di Como-Lazio (18.30). Sarri darà inizio al ritiro e nell’arco di poco più di un mese preparerà la Lazio all’esordio. Si parte da una doppia seduta a Formello tra mattina (9.30) e pomeriggio (18). Il primo assaggio del lavoro che spetta i biancocelesti. In campo 27 giocatori più 4 giovani, hanno svolto tutti le visite ad eccezione di Guendouzi, atteso oggi dopo un periodo di riposo aggiuntivo. Svolgerà i test e si aggregherà al gruppo. Per la prima settimana è previsto un lavoro a parte per Zaccagni e Patric, reduci da due operazioni. Il primo per la pubalgia, il secondo alla caviglia, anche se in tempi diversi. Il discorso. Sarri darà il via ai lavori pronunciando un breve discorso: «Tocca a noi, siamo e resteremo questi. Niente alibi». Preferisce parlare collettivamente, non ha molto da dire, c’è molto da fare. Si lavorerà al ritmo di due allenamenti al giorno, nel corso della preparazione Mau deciderà se allentare la presa, magari nel fine settimana. Domenica, alle 20 a Formello, a porte chiuse, si svolgerà il primo test di livello minore, una partita di allenamento che andrà in diretta sui canali ufficiali della Lazio. Il 26 luglio, a Frosinone, amichevole contro l’Avellino. Dal 30 luglio al 2 agosto scatterà la mini spedizione turca. Il 30 test contro il Fenerbahçe di Mourinho, il 2 agosto contro il Galatasaray. Poi il rientro a Formello. Le altre due amichevoli sono fissate contro il Burnley (9 agosto) e l’Olympiakos (16 agosto), questa è da ufficializzare. I quaranta giorni scadranno il 24 a Como.