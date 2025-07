Sarri, nessun problema: controlli di routine in clinica, poi di nuovo in campo con la Lazio

ROMA - Visite di idoneità più approfondite, controlli di routine secondo la definizione della Lazio. Maurizio Sarri ha saltato l’allenamento della mattina e ha trascorso qualche ora a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, per completare gli approfondimenti dopo i test eseguiti nel Lazio Lab di Formello. Il resto dello staff tecnico era stato sottoposto alle visite prima del week-end. Mau, per impegni personali, le aveva saltate e deve sottoporsi a qualche accertamento periodico, perché è un fumatore incallito e ai tempi della Juve era stato colpito da una polmonite bilaterale dopo la tourneé in Cina. Ivo Pulcini, responsabile sanitario, ha spinto perché il tecnico si sottoponesse ad un ulteriore tracciato. Qualche lieve preoccupazione (sfociata in allarmi ingiustificati) era trapelata in tarda mattinata da Formello ed è stata fugata intorno alle 15, quando il ds Fabiani ha lasciato il centro sportivo per andarlo a prelevare di persona e lo ha riportato in macchina a Formello. Alle 18 Sarri era regolarmente in campo, con il cappellino della Lazio per proteggersi da un sole cocente, come ogni giorno e senza difficoltà o controindicazioni mediche. Del resto ha una bella tempra, non voleva saltare un’altra seduta di lavoro o riposarsi., come negli ultimi giorni è capitato a Lotito, rientrato a casa dopo il ricovero per accertamenti durato 48 ore all’ospedale Gemelli.