Sarri diretta presentazione Lazio: segui la conferenza stampa live

ROMA - Maurizio Sarri è già tornato alla guida della Lazio, che si è ritrovata a Formello per la preparazione della stagione 2025/26. Adesso è tutto pronto per la prima conferenza stampa del suo secondo mandato in biancoceleste. L'evento inizia alle 18 con Sarri che sarà a disposizione dei giornalisti presenti in sala stampa, pronto a rispondere a tutti i quesiti riguardo il campionato che inizierà tra un mese esatto. Segui la diretta sul sito Corrieredellosport.it

Sarri e il sostegno dei tifosi con la campagna abbonamenti

Alla domanda sulla reazione dei tifosi, che in questi giorni hanno già sottoscritto oltre 26mila abbonamenti, Sarri ha risposto così: "Il sostegno del pubblico è uno dei motivi per cui ho sempre parlato bene dei tifosi della Lazio. Quando le cose fanno male arrivano le critiche ma non fanno mai mancare il loro sostegno".

Sarri: "Se non possiamo migliorarci con il mercato lo faremo con l'allenamento"

Queste le prime parole di Sarri alla sua seconda esperienza alla guida della Lazio: "Ho attraversato un momento in cui i problemi personali erano superiori a quelli professionali e quindi è stato giusto fermarsi un attimo. Si riparte, con difficoltà ma si riparte. Come ho spiegato ai ragazzi le difficoltà si possono affrontare in maniera negativa, con gli alibi, e in maniera positiva, facendo gruppo. Veniamo da due settimi posti consecutivi e dobbiamo migliorarci, non potremo migliorarci tramite il mercato, allora lo faremo con l'allenamento"

Lotito: "Il rapporto con Sarri non si è mai interrotto"

Il presidente Claudio Lotito ha aperto la conferenza stampa parlando della sua recente scelta di richiamare Sarri: "La prima parte dell'esperienza di Sarri sulla panchina della Lazio non si è mai interrotta. Tutto quello che è successo è avvenuto indipendentemente dalla volontà della società e del mister. Ma ci siamo lasciati con un arrivederci perché non volevamo separarci da lui, abbiamo solo compreso le richieste dell'allenatore fatte al tempo, dovute a necessità familiari. Questa è una scelta fatta con cuore e stima da parte mia e della società tutta verso un uomo che ha dato molto al calcio e che ha ancora da dare. Lui è l'uomo giusto per insegnare alla nostra squadra come rendere al 100%"

La dedica per Sarri

La conferenza stampa inizia con un video dedica per il ritrovato tecnico biancoceleste. Sarri è stato infatti accolto da un montaggio di alcuni dei suoi momenti più felici sulla panchina della Lazio, proiettato sugli schermi della nuova sala multimediale di Formello.

Inizia la conferenza stampa

Il tecnico ha raggiunto la sua postazione ed è pronto per rispondere alle domande dei presenti.

Ultimi minuti d'attesa prima della conferenza stampa

Manca sempre meno alla conferenza stampa di Maurizio Sarri, che a breve raggiungerà i giornalisti presenti a Formello per le prime dichiarazioni al suo ritorno sulla panchina biancoceleste.

Buone notizie per la Lazio: le condizioni di Patric e Zaccagni

Lotito-Puller, affari di famiglia: un legame che ha scosso l'ambiente Lazio

Lazio, nuovo allenamento a Formello: Mandas finisce in mezzo al torello, Cataldi protagonista

Sale il numero degli abbonati della Lazio

Lazio, allarme Isaksen: si ferma per la mononucleosi

La Lazio presenta Maurizio Sarri: tutto sulla conferenza stampa

Formello, Roma