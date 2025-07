Lazio-Avellino diretta: segui l'amichevole di oggi live

FROSINONE - La Lazio torna in campo dopo l'amichevole vinta per 3-0 contro la formazione Primavera. La squadra biancoceleste affronta l'Avellino di mister Biancolino allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per la terza edizione del memorial Sandro Criscitiello. Il club irpino, fresco di promozione in Serie B, è già al terzo test estivo dopo i due successi ottenuti contro il Castel di Sangro con un clamoroso 25-0 e contro l'20 del Napoli per 2-0. Per la Lazio si tratta invece della prima amichevole contro un'altra società. Seguirà la sfida con il Fenerbahce in programma il 30 luglio. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla sfida in tempo reale.