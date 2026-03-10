Lazio, Provedel è stato operato: inizia il percorso di recupero 

La Lazio deve correre ai ripari, Mottat titolare

L'infortunio di Provedel si aggiunge ad una serie di situazioni poco semplici per la Lazio, dalla protesta dei tifosi, che entreranno per l'ultima volta in questa stagione allo stadio per la partita contro il Milan, al botta e risposta tra Sarri e Lotito. Già nella gara contro il Sassuolo, Provedel non ha giocato e Sarri si è dovuto affidare al giovanissimo Edoardo Motta, classe 2005. Il portiere cresciuto nelle giovanili della Juventus ha anche già esordito con la Nazionale U21 ed era arrivato nella Capitale per sostituire l'uscente Mandas, crescendo alle spalle di Provedel. Ma ora si trova catapultato in campo, a dover difendere i pali della Lazio per le ultime 10 gare utilissime nel rush finale che decideranno le sorti del campionato attuale ma anche della prossima stagione. Al momento la Lazio è 10ª a 13 punti dalla Juve 6ª, ma si gioca ancora l'accesso alla semifinale di Coppa Italia nella gara di ritorno contro l'Atalanta di Palladino. La vittoria della Coppa nazionale potrebbe permettere alla Lazio di giocare l'Europa League pur non piazzandosi tra le prime 6.