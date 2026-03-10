Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
Lazio, Provedel è stato operato: inizia il percorso di recupero 

Il portiere dei biancocelesti si è sottoposto a intervento per l'infortunio rimediato contro la Juve e che si è aggravato nel tempo. Stagione finita e ora inizia la riabilitazione
L'intervento in programma per la mattina di martedì 10 febbraio per Ivan Provedel eseguito dal dottor Giovanni Di Giacomo e dal dottor Alberto Costantini, si è concluso senza alcuna problematica, ma la lesione capsulo-legamentosa, terrà il 31enne lontano dal campo per molto tempo; infatti, la sua stagione può considerarsi conclusa. 

Provedel, stagione finita: ora la riabilitazione

Un infortunio come quello rimediato dal 94 della Lazio può essere molto difficile da smalitire, soprattutto per un portiere. Provedel, aveva già accusato il colpo contro la Juventus, nella gara finita poi 2-2. Nonostante il dolore, ha continuato a giocare fin quando ha potuto e fin quando il dolore lo ha permesso, poi prima dell'ultima gara contro il Sassuolo ha dovuto dare forfait. L'esito clinico impone uno stop molto lungo per l'ex Spezia, che starà fermo per almeno 3 mesi, lasciando la Lazio in un momento critico del campionato. Ora inizia il percorso riabilitativo che per i primi 25 giorni lo vedrà costretto ad indossare un tutore.

 

La Lazio deve correre ai ripari, Mottat titolare

L'infortunio di Provedel si aggiunge ad una serie di situazioni poco semplici per la Lazio, dalla protesta dei tifosi, che entreranno per l'ultima volta in questa stagione allo stadio per la partita contro il Milan, al botta e risposta tra Sarri e Lotito. Già nella gara contro il Sassuolo, Provedel non ha giocato e Sarri si è dovuto affidare al giovanissimo Edoardo Motta, classe 2005. Il portiere cresciuto nelle giovanili della Juventus ha anche già esordito con la Nazionale U21 ed era arrivato nella Capitale per sostituire l'uscente Mandas, crescendo alle spalle di Provedel. Ma ora si trova catapultato in campo, a dover difendere i pali della Lazio per le ultime 10 gare utilissime nel rush finale che decideranno le sorti del campionato attuale ma anche della prossima stagione. Al momento la Lazio è 10ª a 13 punti dalla Juve 6ª, ma si gioca ancora l'accesso alla semifinale di Coppa Italia nella gara di ritorno contro l'Atalanta di Palladino. La vittoria della Coppa nazionale potrebbe permettere alla Lazio di giocare l'Europa League pur non piazzandosi tra le prime 6.

Le parole di Sarri: "Sbagliato cedere Mandas. Non mettiamo pressioni a Motta"

Ancora una volta, nel post partita di Lazio-Sassuolo, Maurizio Sarri ha lasciato dichiarazioni in netto contrasto con l'operato della dirigenza, che hanno fatto notare tutto il suo disappunto per la situazione che la Lazio ed i laziali stanno vivendo. Poi si è espresso anche sulla questione relativa alla cessione di Mandas e all'infortunio di Provedel: "Motta? Più parlo, più lo metto sotto pressione. Il ragazzo si allena normalmente. L’assenza di Provedel è grave. Io ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas. Arriva un ragazzo giovane, ha delle qualità vediamolo in campo".

 

 

 

 

 

