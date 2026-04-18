Sarri: "La stagione è stata pesante, ma ci sono segnali di miglioramento"

"Questa squadra nell'ultimo mese e mezzo ha sbagliato la partita di Firenze , ma ha fatto 13 punti nelle ultime sei giornate. Ai ragazzi ho solo detto che le partite vanno aggredite sempre e comunque". Così Maurizio Sarri dopo Napoli-Lazio 0-2 . Il tecnico dei biancocelesti ha applaudito l'atteggiamento della sua squadra, che si è imposta al Maradona nella gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A .

Sarri: "Se avessimo pensato alla Coppa Italia avremmo perso"

In diretta su Sky, Sarri ha poi aggiunto: "Se fossimo venuti qui a fare una brutta partita con il pensiero a mercoledì (ritorno della semifinale di Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta) l'avremmo persa e molto probabilmente non ci saremmo potuti preparare bene. La squadra ha giocato una partita convincente, fino al 65' il risultato poteva essere più rotondo per noi".

Lazio, il bilancio di Sarri: "Stagione pesante ma ci sono state soddisfazioni"

Sarri ha proseguito: "La stagione è stata pesante, ma dentro la pesantezza ci sono state soddisfazioni: abbiamo vinto due volte contro il Milan quest'anno, vinto e pareggiato con la Juve e il Napoli non perdeva da più di un anno. Ci sono segnali di miglioramento della squadra e dei singoli. Io penso che sia un adattamento alle caratteristiche dei nostri giocatori, tanti giocatori hanno strappo e velocità più che palleggio. È solo un tentativo di metterli più a proprio agio che a disagio".

Sarri elogia Taylor: "Adattamento immediato al calcio italiano"

Sarri ha concluso con un elogio a Taylor: "Taylor? Mentre uscivo dal campo ho visto Hamsik, lui era tutto quello che volevo da una mezzala. Taylor ha avuto un adattamento immediato al calcio italiano, sta facendo molto bene".

"Cancellieri? La scelta dei tre davanti l'ho fatta da inizio settimana, Cancellieri ha qualità fisiche immense, tecnicamente non è male, deve migliorare un po' nelle scelte e lo sto facendo".