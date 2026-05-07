Sarri riabbraccia Cancellieri: ci sarà contro l’Inter in campionato

La Lazio ha staccato, ma solo per un attimo. Dopo la vittoria di Cremona, la squadra si era ritrovata a Formello per la consueta seduta di scarico, accompagnata da un momento di condivisione fuori dal campo: la grigliata offerta da Hysaj ha contribuito a rafforzare un gruppo che arriva carico alla settimana più importante della stagione. Ieri Sarri ha poi concesso un giorno di riposo per ricaricare le energie, con la ripartenza fissata per oggi. Nel pomeriggio, quindi, scatta ufficialmente la preparazione alla doppia sfida con l’Inter tra campionato e Coppa Italia .

Contro l'Inter torna Cancellieri

Il primo atto servirà a misurare lo stato di forma, il secondo metterà in palio un trofeo. Il Comandante lo sa e gestirà il lavoro con grande attenzione, dividendo le energie tra l’impegno immediato e l’obiettivo principale. Il clima è quello giusto. Il successo di Cremona ha dato continuità ai risultati e soprattutto fiducia, adesso la gestione fisica sarà determinante. Sabato tornerà a disposizione Cancellieri, fermato dalla squalifica allo Zini: un rientro importante per allungare le rotazioni sugli esterni e permettere di fare valutazioni su un’eventuale staffetta con Isaksen spalmata su entrambe le gare.

Sarri sta recuperando i pezzi nel momento più importante

A parte il discorso in cabina di regia con il possibile rientro di Cataldi tra le opzioni, si rivedrà anche Gila in difesa, preservato nelle ultime gare proprio per evitare rischi e pronto a rientrare gradualmente. Zaccagni e Marusic, invece, potranno mettere qualche ulteriore minuto prezioso nelle gambe dopo essere già rientrati nelle ultime gare. Sarri sta recuperando tutti i suoi pezzi nel momento più importante. La settimana è appena iniziata, ma il percorso è già tracciato. Lavoro mirato, gestione delle forze, concentrazione massima.