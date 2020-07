Lecce, Liverani: "Persa una partita impossibile"

GENOVA - "Ho perso una partita impossibile, abbiamo giocato con grandissima qualità subendo due mezzi tiri in porta, prendiamo il 2-1 in cui la partita era sotto controllo, sbagliamo un rigore... purtroppo gli episodi non ci premiano". Non può non essere deluso dalla sconfitta del suo Lecce nello scontro diretto con il Genoa Fabio Liverani. Il tecnico giallorosso ha proseguito a Sky: "Sulla prestazione non ho nulla da dire. Analizzo la partita di Cagliari e quella di oggi ed ho fatto un punto. Alla salvezza ci crediamo ancora senza dubbio, in queste 4 partite dovrà girarci per forza. In questo scontro diretto il Genoa è partito con Iago Falque, Pandev, Pinamonti, Sanabria e altri, noi invece abbiamo solo 14-15 giocatori, ma siamo comunque venuti qui a fare una partita di qualità. Il campo non ha detto che c'è tutta questa differenza. Ora dobbiamo prenderci i punti in queste 4 partite, se gli altri ne faranno di più allora li applaudiremo. Ci credo e l'ho già detto ai ragazzi. È normale concedere qualcosa, ma se avessimo fatto 4 punti nelle ultime due gare non avremmo rubato nulla. Se facciamo dai 9 punti in su creiamo problemi a tanti e possiamo farlo con queste prestazioni. Udinese e Torino oggi hanno un vantaggio abissale, ma il Genoa ha derby, l'Inter e il Sassuolo, credo che dovranno conquistarsi i punti. Oggi sembra un'utopia, ma abbiamo visto tante favole e ci crederò fino all'ultimo".

GENOA-LECCE 2-1: NUMERI E STATISTICHE