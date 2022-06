Il Lecce su Frabotta e Dragusin

ROMA- Dopo il sondaggio per Kajo Jorge, il Lecce ha messo gli occhi su Gianluca Frabotta e Radu Dragusin. Corvino stima molto il terzino ex Verona ed è pronto a chiudere l’operazione, ma va risolto il nodo ingaggio. Non solo Juventus: c’è un canale sempre aperto pure tra Lecce e Roma, anche se i giallorossi non cambiano idea su Felix Afena-Gyan. Il ghanese, nel mirino anche del Sassuolo, verrà ceduto solo a titolo definitivo. Il Lecce non interrompe poi i contatti per Mattia Destro, libero dopo l’esperienza al Genoa e sempre sul taccuino di Cremonese e Spezia.