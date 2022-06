Lecce, Ceesay si presenta: "Non vedo l'ora di iniziare"

Inizia ufficialmente oggi l'avventura di Assan Ceesay con il Lecce. Il classe '94 che nell'ultima stagione ha segnato 20 gol con la maglia dello Zurigo, sarà dal primo pomeriggio in Salento. Sbarco alle 14:00, visite mediche e poi firma sul contratto biennale con opzione per un'altra stagione, il programma stabilito nelle scorse ore dal club pugliese. "Il Lecce mi ha fortemente voluto, sono felicissimo di questa nuova avventura. Non vedo l'ora di iniziare" ha rivelato al CorrieredelloSport.it il bomber 28enne. Ceesay (seguito dalla Dedra Football Agency di Massimo Grillo e Roberto Ottaviani) è una delle intuizioni del direttore sportivo Pantaleo Corvino che nel corso della sua carriera ha pescato sempre giocatori in territori calcistici più nascosti e che poi sono esplosi in Italia.