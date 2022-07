Lecce, il primo test finisce in goleada. Sugli scudi Ceesay e Delgado

FOLGARIA - Finisce in goleada, come era facile immaginare, la prima amichevole estiva del Lecce di Marco Baroni. A Folgaria, i pugliesi si sono imposti per (14-1) sui dilettanti del Postal (Seconda categoria altoatesina). Subito in evidenza il nuovo attaccante giallorosso Ceesay autore di una splendida tripletta e lo spagnolo Delgado che ha siglato un poker. In rete anche Hjulmand (che ha firmato il primo gol della stagione), Gonzalez, Strefezza, Listkowski, Helgason, Berisha e Lemmens. Un buon test insomma per il Lecce, utile soprattutto a mettere benzina nelle gambe e riprendere confidenza con il rettangolo verde. Prossimo impegno per i giallorossi, il 9 luglio contro il Rovereto.