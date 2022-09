Lecce, Corvino: "Il mercato delle idee". Trinchera: "Shomurodov? Mai trattato"

LECCE - In casa Lecce , a poche ore dalla chiusura del calciomercato, sono intervenuti in conferenza stampa il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino ed il direttore sportivo Stefano Trinchera . Così Corvino: "Abbiamo sempre detto di avere il nostro portafoglio ma era inferiore a quello degli altri. Abbiamo fatto degli sforzi immani per raggiungere il meglio. Consapevoli che tutti facciamo degli errori, ma tutti devono sapere che non si possono giudicare i giocatori dopo 20 o 30 minuti o dopo una partita. Ai giocatori che pensavamo non potessero essere con noi nella nuova avventura della Serie A lo abbiamo detto subito in faccia, senza nasconderci. Abbiamo fatto delle valutazioni ed il tempo ovviamente ci dirà se abbiamo fatto bene o male. A Coda e Lucioni nessuno ha detto che dovevano andare via. A Bjorkengren dall’inizio abbiamo detto che sarebbe dovuto andare via, ci sono state delle opportunità anche per lui ma dovevano soddisfare anche noi e ciò non è accaduto. Lui è ancora sul mercato, non è nella nostra rosa e ci sono ancora dei mercati aperti. L’altro giocatore è Rodriguez. Io lo scorso anno ho detto che, dato che è un giovane, può giocare sull’esterno o da falso nueve, spesso le seconde punte si sforzano di giocare in questi ruoli del 4-3-3. Dopo un anno abbiamo visto che non c’è stata tanta disponibilità da parte del giocatore a sforzarsi in quel ruolo. Abbiamo parlato con l’agente e gli abbiamo detto che sarebbe stato meglio portarlo da un’altra parte, in una squadra dove potesse giocare per crescere. Lo abbiamo detto pochi giorni dopo che è finito lo scorso campionato. Agente e giocatore, però, non hanno voluto prendere in considerazione altre situazioni, se non in Serie A. In questi due anni, tra prima squadra e settore giovanile, abbiamo compiuto 135 operazioni divise tra entrate ed uscite. Significa che in 700 giorni circa ogni 3 giorni l’area tecnica ha definito un’operazione. Non è stato un mercato facile. Abbiamo detto che c’era da fare moltissimo, abbiamo avuto il coraggio di dirlo. Pur cercando di mantenere almeno 10/11 giocatori dello scorso campionato, abbiamo fatto tante operazioni. Abbiamo tenuto quello che era giusto tenere ed in campo ci sta dando le risposte che ci aspettavamo. Noi abbiamo provato a fare il meglio del meglio con quello che avevamo. Abbiamo lavorato giorno e notte per dare al nostro allenatore ed ai nostri tifosi una squadra competitiva. Abbiamo fatto tante operazioni tenendo conto che si gioca ogni tre giorni, abbiamo costruito una rosa che in ogni reparto abbia tanta scelta. A centrocampo abbiamo 8 centrocampisti compresi Berisha e Samek, due giovani nei quali crediamo molto e che potrebbero essere chiamati all’occorrenza da Baroni. Oggi dobbiamo avere fiducia dei ragazzi che abbiamo a centrocampo, a Napoli con un centrocampo giovane abbiamo terminato il primo tempo 1 a 1, sbagliando un rigore e senza soffrire più di tanto. Q uando Baschirotto è arrivato sono stato criticato, noi abbiamo avuto il coraggio di prenderlo. Lo abbiamo preso e lui rappresenta appieno il mercato delle idee del quale abbiamo sempre parlato. Frabotta ci ha detto che voleva andare a giocare, abbiamo tenuto conto della sua esigenza e abbiamo preso Pezzella. C eesay è arrivato gratis, da capocannoniere del campionato svizzero. Colombo dopo 30 minuti si è detto che non è valido, poi ha giocato ed ha segnato a Napoli. Come terzo attaccante è arrivato il miglior attaccante della Primavera 1 dello scorso anno".

Corvino: "Per la campagna acquisti in uscita recuperati circa 3 milioni e mezzo. Vice Hjulmand? Oltre a Blin anche Bistrovic e Berisha"

"Vice Hjulmand? Oltre a Blin, possono farlo anche Bistrovic e Berisha. La qualità non ha età ed un ragazzo del 2003 può giocare in Serie A. Il tifoso da bar può la pensare diversamente, avere più fiducia nel nome che nel ragazzo giovane ma non noi. Indicativamente il nostro monte ingaggi per la prima squadra, al lordo, si aggira intorno ai 15 milioni/15 milioni e mezzo. Il monte ingaggi netto del settore giovanile è di circa 350 mila euro. Per la campagna acquisti in uscita abbiamo recuperato circa 3 milioni e mezzo. Maksimovic, Normann e Ferguson? Fa parte del gioco, erano opportunità e non si sono definite per questioni diverse. Voto al mercato? Non devo darlo io".

Trinchera: "Shomurodov? Mai trattato. Non è assolutamente vero"

Queste invece, le parole del ds Stefano Trinchera. Ecco cosa ha detto: "Shomurodov? Non è assolutamente vero, io alla vigilia della partita con il Napoli avevo espresso il concetto che per noi il mercato era ampiamente chiuso. In attacco Abbiamo puntato su 3 ragazzi che secondo me ci daranno grandi soddisfazioni, 2 di questi sono giovani di assoluto valore. 2002 in Primavera? Abbiamo necessità di valorizzare questi ragazzi ma siccome ci crediamo vogliamo sfruttare le loro potenzialità al meglio. Per ora rimarranno in Primavera e poi si vedrà”.