Lecce, inizia l'autunno caldo

LECCE - Il Lecce vuole la svolta e domenica al Via del Mare, cerca i primi tre punti casalinghi. I motivi sono diversi. Primo perchè arriverà la Cremonese, in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro salvezza e poi perchè il calendario offrirà impegni sulla carta ostici. Dopo aver incontrato i lombardi, i giallorossi renderanno visita alla Roma, poi ospiteranno la Fiorentina, giocheranno a Bologna e affronteranno in casa la Juventus. Un mese terribile che quindi Baroni intende iniziare nel migliore dei modi. Aver recuperato pienamente Strefezza è importante per il Lecce ed il brasiliano lo ha confermato a Salerno quando, pochi minuti dopo essere entrato in campo dalla panchina, ha lasciato partire una di quelle bordate da fuori area nelle quali è specializzato, regalando al Lecce il gol del successo. Domani pomeriggio alla ripresa degli allenamenti, Baroni riavrà i nazionali, tra cui Colombo, mentre Helgason si riunirà al gruppo mercoledì. Lo staff medico valuterà invece le condizioni di Banda e Di Francesco, ma entrambi dovrebbero essere disponibili. Anche in difesa Baroni ha recuperato tutti i giocatori, con Dermaku che, dopo l’infortunio, si è unito al gruppo allenandosi regolarmente. È quanto sta facendo anche Umtiti lavorando sodo: nonostante il riserbo del tecnico, sembra che il francese sia già pronto per affrontare quanto meno uno spezzone di gara e chissà che domenica il tecnico non riservi al pubblico la sorpresa di fare esordire il campione, magari a gara avviata.