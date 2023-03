Lecce, il rammarico di Baroni: "Entrati in area 49 volte. Il Torino invece..."

LECCE - Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida del Via del Mare persa contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. “Lecce stanco? Non sono d'accordo. Secondo me la squadra ha fatto una buona prestazione, credo che sia la partita in cui il Torino ha tirato meno in porta. Ancora una volta ci penalizzano degli episodi che non dobbiamo commettere, in questo modo si butta via una prestazione. Abbiamo fatto 49 ingressi in area di rigore. La nostra prestazione è stata molto buona. Non possiamo permetterci di subire certi gol ma ci lavoreremo, la prestazione però mi lascia soddisfatto. Non dovevamo gestire così la palla inattiva, ma sono cose che ci aiutano a migliorare. Siamo andati sotto di due reti con l'avversario che ha fatto pochissimo, ma la squadra è rimasta in partita. In avanti ci manca un po' di concretezza ma ci lavoriamo. Mi fa rabbia perdere partite così. Nel nostro percorso abbiamo bisogno dei nostri tifosi, sappiamo che non ci abbandonano mai. Ultimamente subiamo gol da corner col Sassuolo e la stessa cosa è successa oggi. Sapevamo dove potevano attaccarci, dovevamo far meglio”.