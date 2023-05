Lecce, Baroni dopo il ko con il Verona: "Non perdiamo la fiducia"

LECCE -Al Via del Mare l'Hellas Verona conquista la vittoria battendo 1-0 il Lecce grazie alla rete di Ngonge. Queste le parole di Marco Baroni, allenatore dei salentini, al termine della gara: "Abbiamo costruito molto, ma abbiamo riscontrato difficoltà a trovare la porta. Nella ripresa abbiamo ritrovato più dinamicità, fino al gol subito. Poi abbiamo avuto troppa frenesia nel recuperare il risultato. Non siamo assolutamente contenti, è una sconfitta pesante ma dobbiamo digerirla per andare avanti. Abbiamo ancora tutto nelle nostre mani". Sul gol del Verona: "Forse avremmo potuto gestire meglio l'azione sul gol preso. Su quella palla potevamo fare meglio, ma loro hanno calciato molto. Non bisogna perdere la fiducia, perché in queste partite finali c'è il nostro campionato".