Il telecronista inglese celebra la salvezza del Lecce: che esultanza!

LECCE - Il Lecce resta in Serie A . Con la vittoria al cardiopalma, maturata all' U-Power stadium di Monza grazie al rigore traaformato da Colombo ai titoli di coda del match, la squadra di Baroni raggiunge l'obiettivo salvezza con una giornata d'anticipo. Un risultato di enorme prestigio per la compagine giallorossa che ha mandato in estasi gli oltre 2500 tifosi giunti dal Salento . Oltre alla gioia del pubblico giallorosso, è diventata virale quella di un altro tifoso: ecco perché.

Baroni esalta il Lecce: "Questa squadra non molla mai"

Lecce, il telecronista inglese celebra il Salento

È diventato virale sui social il video con annesso audio della telecronaca di un giornalista inglese che commenta con toni piuttosto coloriti il gol salvezza del Lecce a Monza: si tratta di Patrick Hendrick, che racconta le partite di Serie A per il canale ufficiale della Lega per l'estero. La sua esultanza è diventata immediatamente virale: "Il Lecce resta in Serie A, Colombo realizza il penalty e l'anno prossimo ci sarà ancora ‘lu sule, lu mare, lu ientu'", è il grido di gioia, in perfetto accento pugliese, del telecronista britannico, che ha svelato di aver vissuto per un anno, nel 2008, a Brindisi per insegnare in una scuola inglese.

Hendrick celebra il Lecce: "Serviva una frase forte"

"Volevo una frase a effetto", ammette Hendrick che poi aggiunge: "C'è stata la reazione dei tifosi, Baroni in ginocchio, Sticchi Damiani che esultava. Serviva una frase forte". Il telecronista inglese rivela inoltre di essere stato taggato da tantissime persone su Twitter che gli hanno chiesto la traduzione della particolare esultanza: "Mi hanno chiesto di tradurre. Ora, io l'ho tradotto: the sun, the sea e the wind. Ma credetemi, non rende allo stesso modo. Forse il dialetto rende meglio".