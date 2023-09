Lazio, la scelta condivisa

In Francia raccontano di un viaggio dei dirigenti dell’Olympique Marsiglia a Cortina per incontrare Lotito nella sua villa. Un retroscena che ricostruisce l’acquisto di Guendouzi, trattativa impostata in montagna quasi venti giorni fa, dopo che Sarri aveva rinunciato a Sow, ritenuto poco adatto al 4-3-3 della Lazio, e manifestato dubbi sull’età del russo Zakharyan, vent’anni, preso ora per tredici milioni dalla Real Sociedad, club abituato a realizzare plusvalenze: Xabi Alonso, Griezmann e Isak. Guendouzi è un nome suggerito da Sarri, che seguiva il centrocampista dai tempi dell’Arsenal, quando Emery aveva spinto sul ds Edu per comprarlo dal Lorient. Ecco perché l’arrivo del francese, nei ragionamenti del presidente Lotito, rappresenta un colpo pensato, voluto e condiviso con il tecnico. Un rinforzo che alza il livello, aumenta la concorrenza interna e rende più ricco il turnover, soprattutto in vista di un girone di Champions che metterà la Lazio di fronte a ll’Atletico Madrid di Diego Simeone (uno dei protagonisti dello scudetto vinto dai biancocelesti nel 2000 con Eriksson), al Feyenoord campione d’Olanda (avversario di Immobile già nella scorsa stagione in Europa League) e al Celtic (undici titoli negli ultimi dodici anni). Sarri è convinto che Guendouzi possa garantire energia, intensità, ritmo, carattere, personalità. Mancava un tipo tosto nei tackle, forte in fase di pressing, abituato a catturare palloni, a distribuirli, a proteggere la difesa. Pochi ricami, tanta sostanza, l’esperienza di un Mondiale in Qatar chiuso al secondo posto con il ct Deschamps. Dinamismo, muscoli, chilometri, colpo di testa. Una risorsa anche sui calci piazzati: caratteristica che la Lazio aveva perduto dopo la partenza di Milinkovic, al quale Lotito aveva offerto sei milioni netti nel tentativo di convincerlo a restare. Guendouzi è differente da l Sergente. Così come da Lucas Leiva e da Almeyda: paragoni suggestivi. Ma a Formello sperano che possa correggere un centrocampo finora piatto, senza ritmo. E diventare un leader, un punto di riferimento, seguendo la traccia del brasiliano e dell’argentino.