LECCE - Come spesso accade la sosta per le nazionali non porta buona notizie ai club. È il caso del Lecce che, dopo aver sentito il responsabile sanitario della nazionale del Montenegro, ha informato che l'attaccante Nikola Krstovic è stato sostituito al 31' del secondo tempo della sfida alla Bulgaria per dei conati di vomito dovuti ad affaticamento. L'attaccante, intuizione di Pantaleo Corvino del mercato estivo, è già a quota 2 gol in due presenze.