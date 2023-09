Colombo contro Krstovic, duello tra giovani bomber in Monza-Lecce

LECCE - Lo stadio di Monza è un sorta di talismano per il Lecce ed i suoi tifosi: qui il 16 giugno 1985, la squadra giallorossa, guidata da Eugenio Fascetti, pareggiando 1-1, ottenne la prima promozione in serie A. Qui il 28 maggio scorso, al termine di una partita ricca di emozioni, vinse con un rigore trasformato in pieno recupero da Colombo (dopo che Falcone ne aveva neutralizzato uno calciato da Gytkjaer) e raggiunse la salvezza con una settimana di anticipo. Domenica, la squadra giallorossa, quest’anno guidata da D’Aversa, torna su quello stadio dopo una felice partenza, che ha fruttato 7 punti, proiettandola al quarto posto in classifica insieme con la Juventus e si ripeterà il tradizionale esodo dei suoi sostenitori: saranno in 2500. Infatti anche gli ulteriori 220 posti che la società brianzola aveva messo a disposizione in un settore attiguo a quello degli ospiti sono stati acquistati nel giro di poche ore.