Lecce, D'Aversa: "La Juve è da scudetto, noi non siamo il Leicester"

Lecce, D'Aversa: "La Juve sarà arrabbiata"

Il tecnico ha parlato così della partita che si aspetta: "Domani sarà totalmente diverso rispetto al Genoa. La Juventus partirà forte dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo. Per me lotteranno fino alla fine per lo scudetto e domani saranno molto arrabbiati, quindi dovremo provare a rispondere colpo su colpo". Sul paragone con il Leicester del titolo in Premier League, D'aversa ha invece commentato: "Il Leicester aveva degli introiti totalmente diversi, noi abbiamo ricevuto decisamente meno. Non sono paragoni che possono esistere. Non possiamo pensare di essere più bravi della Juve, ma dobbiamo mettere in campo voglia e grinta".