Gotti e Giuliano Sangiorgi show alla festa salvezza del Lecce

La salvezza del Lecce ha scatenato la festa di tutto il Salento. I giallorossi con Gotti, dopo l'esonero di D'Aversa, hanno cambiato marcia e hanno conquistato la permanenza in Serie A. Ora l'ultima partita della stagione e poi il meritato riposo per i giallorossi. Ma prima la festa per la salvezza, con mister Gotti assoluto protagonista.