Lecce boom: 21.551 abbonati e copertura per lo stadio Via del Mare

Al via del suo terzo campionato consecutivo in Serie A (debutto in casa, lunedì 19 agosto, contro l'Atalanta), il Lecce si gode due splendide notizie: il record della campagna abbonamenti (21.551 tessere), che consolida la posizione del club salentino nella Top 10 della Serie A e la dirittura d'arrivo dell'iter dei finanziamenti per la copertura dell stadio di Via del Mare. Due nuovi, grandi risultati della sagace gestione di Saverio Sticchi Damiani che premiano gli sforzi suoi e dei suoi principali collaboratori: il vicepresidente Corrado Liguori, l'amministratore delegato Sandro Mencucci, il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino, il direttore sportivo Stefano Trinchera.