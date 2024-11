Lecce, esonerato Gotti: il comunicato

Un nuovo cambio in panchina in Serie A. Il Lecce ha deciso infatti di esonerare Luca Gotti. Finora il club ha colezionato 9 punti in 12 partite, l'ultimo, il pareggio per 1-1 in rimonta contro l'Empoli. La squadra giallorossa si trova al terzultimo posto in classifica, con un punto in più rispetto a Monza e Venezia, che però devono ancora scendere in campo. Quello del Lecce è il peggiore attacco del campionato, con appena 5 gol segnati, mentre quelli subiti sono 21.