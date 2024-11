Il Lecce cambia rotta: Giampaolo al timone

Il pareggio in rimonta contro l’Empoli (1-1) non è bastato a Luca Gotti per salvare la panchina: ieri mattina è arrivato l’esonero ufficiale da parte del Lecce, che ha scelto Marco Giampaolo come nuovo allenatore. Lo scorso anno Gotti aveva sostituito proprio Roberto D’Aversa, affrontato venerdì sera, raggiungendo una salvezza con anticipo. Ma nonostante il contratto di altri due anni, per il club pugliese il tempo era scaduto ed era il momento della svolta immediata approfittando della pausa del campionato.

L'annuncio

Giampaolo, quindi: secondo Corvino il tecnico giusto per rivitalizzare la squadra e risalire la classifica con un gioco diverso e più propositivo. Così ieri, dopo l’ok dell’ex Milan e Toro ottenuto già in mattinata, il responsabile dell’area tecnica pugliese ha lavorato a lungo al contratto dell’allenatore nato a Bellinzona fino a giugno con opzione per un’altra stagione in caso di salvezza. C’è stato anche un sondaggio esplorativo con Beppe Iachini, libero e desideroso di rientrare in pista. Ma la prima scelta dei salentini era quella di affidare la panchina a Giampaolo e di definire l’intesa economica e tutti i dettagli prima della conferenza stampa di oggi del presidente Saverio Sticchi Damiani e di Pantaleo Corvino. Un incontro con i giornalisti organizzato per fare il punto della situazione ed annunciare, contestualmente, il nuovo condottiero della squadra.