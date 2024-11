Lecce, Corvino: "Voglio un allenatore che mi dia risposte". In arrivo Giampaolo

Ore di frenesia in casa Lecce dopo l'esonero di Luca Gotti . Per fare chiarezza sulla situazione è stata indetta una conferenza stampa dove hanno parlato il presidente Sticchi Damiani , il ds Stefano Trinchera e soprattutto il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino .

Lecce, le parole di Corvino

Queste le sue parole: "Ci sono momenti in cui serve un po’ di ignoranza e un po’ di tigna. Io e Stefano [Trinchera] siamo uomini da campo e non da salotto. A noi piace molto vedere il lavoro sul campo, e vedere un lavoro che ha un’identità e una strada costante. Voglio un allenatore che mi dia delle risposte. Mi auguro di trovare quello giusto e che sia nelle nostre possibilità. ll nome lo potremo fare quando avremo gli accordi firmati, non è nel nostro DNA parlare prima. Ora ci serve il tempo di fare delle valutazioni e poi di metterle in atto e in pratica".

Lecce, ecco Giampaolo: il futuro della panchina

Nonostante il contratto di altri due anni, per Gotti il tempo era scaduto ed era il momento della svolta immediata approfittando della pausa del campionato. Il Lecce ha scelto Marco Giampaolo come sostituto: l'ok è arrivato già nella mattinata di ieri. Contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione in caso di salvezza. C’è stato anche un sondaggio esplorativo con Beppe Iachini, ma la prima scelta dei salentini era quella di affidare la panchina a Giampaolo.