Giampaolo: "Risultato che ci dà fiducia. Abbiamo sofferto il Venezia, poi Jean..."

Giampaolo: "Partita poco pulita, ma vittoria che ci dà fiducia"

"Partita tecnicamente poco pulita, ma forse sono queste le caratteristiche di questa squadra - ha ammesso Giampaolo a Sky Sport -. La squadra ha spinto, anche contro un Venezia che ha un buon palleggio. Abbiamo trovato maggiore equilibrio nel secondo tempo con l'ingresso di Jean, maggiore solidità difensiva, andando a contenere Oristanio, facendo un lavoro che avremmo voluto fare in partenza con Ramadani. Poi non ci siamo riusciti, ma forse avremmo dovuto affrontare la partita così dall'inizio. Sono entrati bene anche Rebic e Kaba, ma Gaby Jean ha lavorato veramente molto bene". Una scelta che suona come una bocciatura per Guilbert.

Un Lecce che, al di là del risultato, ha sofferto le incursioni e il gioco del Venezia: "Abbiamo subito il loro palleggio, ma noi siamo stati bravi nel non perdere equilibrio, dimostrandoci bravi nel recupero. Più spirito, più assaltatori, meno palleggio pulito. Poi ci sono caratteristiche che verranno fuori nel tempo. Ho fatto due allenamenti, con tutti i giocatori al completo, due concetti forse sono anche troppi. Oggi, con i cambi, ho cercato di dare maggiore equilibrio, perché Oristanio e Busio si alzavano tra le linee e ci davano fastidio. Oggi il risultato ci dà fiducia".