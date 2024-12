Baschirotto: “Grato a Baroni, ma a Lecce devo fare la storia”

F ederico Baschirotto, sabato ritroverà da avversario Marco Baroni. È un allenatore a cui deve tanto...

«Esattamente. A lui devo tanto per l’opportunità che mi ha concesso al mio primo anno di Serie A. È stato davvero fondamentale per la mia carriera».



E per certi la vostra è una storia simile: grandi soddisfazioni dopo la gavetta.

«Proprio così, siamo due professionisti che fanno del lavoro un punto di forza. Ed è anche per questo motivo che ci siamo trovati subito alla grande due stagioni fa, mi ha trasmesso grande fiducia».



La sorprende il percorso della sua Lazio?

«Beh, sicuramente ha sorpreso un po’ tutti, ma conoscendo il mister e il suo modo di lavorare sapevo potesse far bene. E devo dire che sono davvero felice per lui e il suo staff».



Corvino l’ha scovata in B, faceva il terzino. All’esordio in Serie A, però, fu chiamato a fronteggiare Lukaku, a quei tempi bomber dell’Inter, da centrale. Che ricordi ha di quel momento?

«È vero, sono riuscito a scalare le categorie giocando da terzino, ma avevo già fatto precedentemente il centrale e lo avevo nelle corde come ruolo. In quella partita tutti i nostri centrali erano indisponibili e allora mister Baroni mi domandò se avessi mai ricoperto quella posizione considerato che ero ancora uno “sconosciuto” per la Serie A».



E la sua risposta?

«Fu affermativa e scelse di valutarmi in rifinitura. Dopodiché, nella riunione tattica pre-gara, mi disse: “Basky, tu domani giochi centrale”. Così è stato e ho colto l’opportunità facendola mia. È nato così il Baschirotto che sono oggi».



Negli ultimi due anni e mezzo sempre titolare in A e solo due partite saltate per squalifica. Si sente ormai un big di questo campionato nel suo ruolo?

«Sono orgoglioso di questi numeri, perché sono importanti. Io cerco sempre di farmi trovare pronto, i giudizi li lascio agli altri. Preferisco far parlare il campo, domenica dopo domenica, come sempre».



E poi la fascia da capitano del Lecce: la maglia giallorossa è diventata la seconda pelle?

«Questa società mi ha dato una grandissima occasione, le sarò sempre grato. In più indossare la fascia è uno stimolo e un orgoglio, è una responsabilità maggiore nei confronti di una città che mi ha dato tanto e di una tifoseria che ci è sempre stata accanto. Rappresentare il Lecce, un club che sta provando a fare la storia, mi rende felice».



In estate disse «se c’è da scrivere la storia, io ci sono», togliendosi di fatto dal mercato. Siete sulla buona strada, dopo un avvio complicato.

«Esattamente, confermo quella frase. Stiamo lavorando partita per partita, guardiamo l’obiettivo a piccoli step. Ora il nostro focus è sulla Lazio, dopodiché sposteremo l’attenzione sul Como. È così che si costruisce la missione prefissata».



Quali corde è riuscito a toccare Giampaolo per provocare una scossa così immediata?

«Intanto ringrazio Gotti, con lui ci siamo trovati bene. Poi, per mille motivi, nel calcio le strade si possono dividere. Giampaolo è arrivato qui proponendo la sua idea di calcio, ha provato a inculcarci da subito la sua filosofia. E noi, allenamento dopo allenamento, cerchiamo di entrare sempre più nel suo gioco. È un allenatore che cerca di impostare il gioco dal basso e quindi responsabilizza ancor di più anche noi difensori con il pallone tra i piedi».



Gli altri anni accanto ha avuto due top-player come Umtiti e Pongracic. C’è una cosa che si porta dietro di entrambi?

«Diciamo che li ho aiutati a diventare grandi (ride, ndr). Io cerco sempre di apprendere, oltre che dal mio compagno di reparto, anche dagli altri. È la mia idea per migliorarsi nel quotidiano. Ho seguito Umtiti e Pongracic, ma lo stesso faccio con Gaspar e con chiunque mi giochi vicino o davanti».



Con Gaspar un’intesa crescente, fino all’infortunio dell’angolano. In questo finale di 2024 tocca a Jean affiancarla.

«È un giovane che sta crescendo, al primo campionato di A. Sto cercando di aiutarlo il più possibile per permettergli di approcciare al meglio le partite, farlo stare bene e sereno in campo. Voglio comunicargli la mia sicurezza per riuscire a giocare il meglio possibile insieme».



La Lazio con il suo gioco fa paura a tutti, ma il Lecce ha fermato anche la Juventus e adesso vuole farsi il regalo di Natale.

«Di sicuro domani venderemo cara la pelle. La Lazio sta facendo un grande campionato, gioca bene ed è tra le big del torneo, ma noi non cederemo il fianco. Anzi, ci faremo trovare pronti: vogliamo vincere per farci un bel regalo di Natale».



Per concludere, due anni fa in questo periodo fu convocato da Mancini per uno stage con la Nazionale. Dovesse chiamare Spalletti?

«Risponderei presente (ride). Sarebbe bello, lavoro tutti i giorni per migliorare me e il Lecce, ma anche il mio potenziale e la carriera. Indossare la maglia della Nazionale è un obiettivo di ogni calciatore, ma passa inevitabilmente dalle prestazioni con il club. Però, ripeto, risponderei presente (altra risata)».