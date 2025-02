Giampaolo è una furia con il Var: "Questo rigore è da arresto!"

LECCE - Marco Giampaolo è una furia per il rigore decisivo concesso stasera all'Udinese, che ha battuto 1-0 il suo Lecce proprio grazie al penalty trasformato da Lucca. L'allenatore dei salentini non ha gradito affatto l'intervento del Var Marco Guida , che ha invitato all'on field review l'arbitro Kevin Bonacina, per un braccio in faccia di Jean su Lovric: "È assurdo fischiare questo rigore - le parole di Giampaolo a Dazn dopo il match - qua non si parla di rigorino, è il nulla. Ma che roba è? Questo rigore è da arresto! Determina la partita: Guida è un arbitro di livello, non puoi fare sta roba".

La rabbia di Giampaolo

"Poi è anche vero che abbiamo fatto fatica, ma la partita era in equilibrio - ha detto ancora Giampaolo - e l'episodio che l'ha determinata è stato il rigore". L'arbitro Bonacina non aveva visto il contatto, ma poi, richiamato al monitor, ha concesso il rigore, poi trasformato da Lucca, dopo un'incredibile discussione con alcuni suoi compagni di squadra. "Per l'arbitro è stata difficile, ha assunto anche un comportamento strano per ribadire le sue ragioni. Lasciamo perdere l'arbitro, ma il Var non deve richiamare l'attenzione per un episodio così. Non è mai rigore", ha concluso il tecnico del Lecce.