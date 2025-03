Furia Giampaolo sul gol di Dovbyk in diretta tv: "A parti invertite..."

Nel post partita di Lecce-Roma , Marco Giampaolo ha manifestato tutta la sua amarezza per l'episodio che ha deciso il match del "Via del Mare". Il contatto Dovbyk-Baschirotto non è stato ritenuto falloso dall' arbitro Manganiello . Sugli sviluppi dell'azione, è arrivato il gol del centravanti ucraino, che ha punito Falcone a 10 minuti dal 90'.

Giampaolo furioso in diretta tv: "Non so se a parti invertite non avrebbero fischiato..."

Marco Giampaolo non ha usato mezzi termini nel dopo gara di Lecce-Roma: "Secondo me avevamo preso le misure alla Roma dopo quelle due occasioni. Poi, la partita è stata molto equilibrata, ho qualche dubbio sul gol, - ha sottolineato a Sky Sport - sul corpo a corpo tra Dovbyk e Baschirotto, che stava correndo in direzione della palla e poi è rimasto in mezzo ai due. Comunque è un'azione pericolosa, con due giocatori sulla profondità, l'arbitro ha deciso così, ma la partita è stata tutto sommato equilibrata, contro una Roma con il morale alto. Qualche dubbio lo nutro sul gol, non so se a parti invertite non l'avrebbero fischiato questo, ecco. Spallata sì, ma sto rincorrendo la palla verso la mia porta, si può anche fischiare. Mi pare una sconfitta immeritata seppur contro una grande Roma".

Giampaolo a DAZN: "Penalizzati da un fallo su Baschirotto"

Giampaolo, a DAZN, ha poi rincarato la dose, commentando l'episodio che ha caratterizzato l'azione del gol di Dovbyk: “Veniamo penalizzati da un fallo su Baschirotto in occasione del gol della Roma. Noi abbiamo fatto una buona gara e abbiamo avuto le nostre occasioni ma se riguardo il loro gol vedo una spallata netta su Baschirotto. Non so se a parti invertite non avrebbero fischiato questo fallo. Baschirotto è tutti i giorni in palestra, pesa 90 chili e non è uno che si butta per niente, anzi. Lui vive di questi contrasti. Ma quella spallata lì lo butta a terra".