Giampaolo si sfoga: "Grandissima delusione. Parlate voi della partita"

Il Lecce non sa più vincere: gli ultimi tre punti risalgono al 31 gennaio scorso, da lì in poi tre pareggi e sette sconfitte. L'ultima quella al Via del Mare contro il Como : 3-0 per la squadra di Fabregas nello scontro diretto. Una sconfitta che fa malissimo ai salentini che ora sono soloa +2 dalla zona retrocessione con Venezia ed Empli che si sfidano in questa giornata. Nel post partita, Marco Giampaolo è apparso visibilmente scosso e ai microfoni di Dazn ha detto: "Guardate, l'analisi della partita voi la sapete fare meglio di me, anche da una postazione migliore. Mi assumo la responsabilità, chiaramente sono allenatore e me l'assumo".

Giampaolo abbandona l'intervista: "Non voglio giustificare nulla"

L'allenatore del Lecce continua: "Mi dispiace moltissimo per i tifosi, 28.000. Mi dispiace per quelli che erano a casa, comunque, di farlo Lecce. Mi dispiace per il club. In questi casi c'è poco da dire, quando subisci tre reti, poi puoi andare a cercare una al novantesimo, una all'ottantacinquesimo, eccetera. Sono sempre tre gol, quindi non mi va di giustificare nulla. Mi prendo tutte le responsabilità del caso, quindi in questo momento c'è grandissima delusione, non solo da parte di tutti gli altri, ma anche da parte mia. Allora, per questo giro... Vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio. Parlate voi della partita, grazie". Qui l'allenatore abbandona l'intervista post partita e torna negli spogliatoi. Nella prossima sfida il Lecce affronterà in trasferta l'Atalanta.