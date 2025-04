Lecce, fiducia a Giampaolo e squadra in ritiro verso l'Atalanta

Avanti con Marco Giampaolo . È la decisione del Lecce , che con un comunicato ufficiale ha ribadito la fiducia nel tecnico, nonostante il momento di crisi di gioco e risultati, culminato con lo 0-3 del Via del Mare con il Como . Cinque giornate al termine del campionato ed una salvezza ancora tutta da conquistare, ma con il tecnico ancora saldo sulla panchina "fino al termine del campionato". Tecnico che, dopo la partita con i lariani, si era astenuto dal rispondere alle domande della stampa, trincerandosi dietro una totale assunzione di responsabilità per quanto accaduto, ma sottolineando la ferma intenzione di non rassegnare le dimissioni.

Giampaolo resta e ritiro a Bergamo

Il Lecce è atteso da un calendario tutt'altro che semplice, ma la dirigenza ha voluto ribadire la fiducia in Giampaolo e programmato la partenza della squadra per Bergamo, un ritiro non punitivo, ma preparatorio alla durissima trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Questo il comunicato diramato dal club salentino: "L'U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro".