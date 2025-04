Il Lecce giocherà contro l'Atalanta: domani mattina la partenza. Solidarietà dagli ultras di Bergamo

LECCE - Nessuna conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta . Il Lecce resta chiuso nel proprio dolore dopo la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita . Il club salentino - dopo il rinvio della partita - ha criticato la calendarizzazione del recupero contro la squadra di Gasperini, ma alla fine ha deciso di prendere parte alla trasferta di Bergamo . Ieri la squadra giallorossa non si è allenata, oggi - come da regolamento - non si trasferirà a Bergamo, ma attenderà la giornata di domani per presentarsi nel capoluogo lombardo.

Lecce, la vicinanza degli ultras atalantini

In un primo momento il Lecce avrebbe voluto disertare la trasferta, in polemica con la Lega Serie A, ma alla fine ha prevalso la logica. La squadra partirà domani, una scelta simbolica, un chiaro messaggio rivolto al governo del calcio. Un altro messaggio di piena solidarietà arriva dalla curva dei tifosi dell’Atalanta che hanno deciso di non tifare durante i novanta minuti che vedrà opposta la squadra di Gasperini al Lecce. "Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domenica 27/04/2025 - si legge nel comunicato degli ultras - non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in curva sud. Rispettiamo il dolore della U.S. Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita”.