Da De Canio a Chevanton: c'è tutto il Lecce ai funerali di Graziano Fiorita

L'ultimo saluto a Graziano Fiorita: presenti tanti allenatori ed ex calciatori del Lecce

Da De Canio a Chevanton, passando per Rosati, Stovini e Lepore, fino ad arrivare ad elementi del passato salentino come Rullo. Ma non solo. Diversi i pensieri pubblicati sui social da chi non ha potuto essere presente fisicamente in Salento, per dare un ultimo saluto a Graziano Fiorita. L'abbraccio di Massimo Coda e Filippo Falco, senza dimenticare Cosenza, D'Aversa e Fabio Liverani, ora impegnato sulla panchina della Ternana. E sabato, per il Lecce di Giampaolo, c'è il Napoli capolista, per una sfida che avrà ancora una volta un sapore speciale. I salentini ritroveranno i colori giallorossi in partita, come promesso nel comunicato ufficiale che ha toccato il cuore di tifosi e addetti ai lavori.

L'annuncio di Gravina: "Sarà stabilito un protocollo per quando avviene un caso drammatico"

Così Gravina, numero uno della Figc, a margine degli avvenimenti degli ultimi giorni, tra la dipartita di Graziano Fiorita e il chiaro segnale lanciato dal Lecce a Bergamo: "Abbiamo stabilito che sarà predisposto, di comune accordo con le componenti, un protocollo che si dovrà seguire per tutti gli eventi che possono accadere. Quando avviene un caso drammatico dobbiamo avere la capacità di fissare un protocollo, non possiamo di volta in volta confrontarci e decidere se fare o adottare un determinato provvedimento, per questo serve un protocollo che preveda tutto quello che deve essere fatto in questi momenti".