Il Lecce cambia: Nicola in pole, Di Francesco è dietro

Continuano le riflessioni da parte del Lecce sulla panchina della prossima stagione agonistica. Nell’ultima conferenza stampa, Pantaleo Corvino ha confermato i dubbi sulla permanenza di Marco Giampaolo che, nonostante il contratto rinnovato con la salvezza raggiunta, resta quindi in bilico. «Abbiamo capito che ogni allenatore preso in corsa può avere delle idee differenti rispetto a quelle del club - le parole del dirigente giallorosso pronunciate sabato scorso- Giampaolo è una persona intelligente. Ha capito che dopo tanti risultati negativi consecutivi, il risultato finale si poteva comunque riuscire a conquistare». E battendo la Lazio a Roma il Lecce si è messo al sicuro mantenendo la Serie A. Anche Giampaolo, in questo periodo, ha portato avanti una serie di riflessioni. Non è convinto di rimanere e sa, appunto, che le sue idee non sempre si sposano bene con quelle del club salentino. Nel frattempo, l’allenatore nato a Bellinzona ha ricevuto delle manifestazioni di interesse da qualche società italiana. L’obiettivo del Lecce è comunque quello di prendere una decisione definitiva entro questa settimana.

Il calcio di Nicola

Così, già da qualche giorno, i giallorossi hanno iniziato a ragionare sui possibili sostituti e Davide Nicola, pronto a tornare in panchina dopo l’addio al Cagliari, resta il preferito. Il tecnico piemontese piace per le sue idee e per il suo gioco, basato sulla concretezza e sulle verticalizzazioni. Insomma, porterebbe quel calcio più aggressivo che secondo il Lecce e il suo direttore dell’area tecnica è necessario per lottare fino all’ultimo e valorizzare anche alcuni elementi della rosa. «Quando parlo della questione tecnica e tattica, non significa che noi imponiamo certe cose, ma che scegliamo chi si avvicina di più al nostro credo che ci ha dato dei risultati», ha precisato Corvino in confrerenza. L’ex allenatore di Cagliari e Torino resta quindi in pole, anche se ci sono state delle riflessioni pure su altri nomi alternativi: è il caso di Eusebio Di Francesco. Il tecnico abruzzese è ancora sotto contratto con il Venezia, che aspetta una sua decisione prima di programmare la nuova stagione in serie B.

Il mercato

Sul fronte cessioni, resta invece sempre molto caldo il nome di Nikola Krstovic, finito anche nei radar della Roma. In fatto di attaccanti Corvino ha sempre sbagliato poco o nulla (Chevanton, Vucinic, Bojinov, Jovetic e Osvaldo, oltre Vlahovic, sono solo alcuni esempi). La valutazione di Krstovic si aggira sempre sui 25 milioni di euro.