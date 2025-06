Il Lecce divorzia da Giampaolo: ora è caccia al nuovo allenatore

LECCE - La girandola delle panchine della Serie A coinvolge anche il Lecce , capace di conquistare la salvezza per il terzo anno consecutivo. Nonostante l’ottimo lavoro portato avanti dal presidente Sticchi Damiani , dal direttore sportivo Pantaleo Corvino e dall’allenatore Marco Giampaolo , il sodalizio salentino ha deciso di cambiare guida tecnica per la prossima stagione.

Lecce, il comunicato sull’addio di Giampaolo

Pochi minuti fa, la società giallorossa ha ufficializzato il divorzio da Marco Giampaolo con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito e sui canali social del club pugliese. “L'U.S. Lecce - si legge nella nota - comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali”.