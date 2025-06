Lecce, pronto l’assalto a Carlos: c’è il sostituto di Krstovic

Tra l’ufficialità di Eusebio Di Francesco e il pressing del Leeds su Nikola Krstovic, si preannuncia una settimana davvero intensa per il Lecce. Come da programma, in questi giorni il tecnico abruzzese rescinderà anche ufficialmente il contratto con il Venezia, per poi firmare subito dopo quello con i giallorossi di un anno più uno, in caso di salvezza. Parliamo di formalità, perché i ragionamenti sul mercato e i colloqui con Pantaleo Corvino sono partiti da tempo . C’è stato anche un vertice a Milano, a pranzo, per un aggiornamento sulle strategie del club in questa prima e intensa parte di mercato. L’attacco, in particolare, resta al centro dei pensieri di Pantaleo Corvino che ad inizio giugno ha ricevuto un’offerta molto importante dal Leeds per Krstovic. La proposta si avvicina alle richieste del club giallorosso, che valuta il montenegrino circa 25-30 milioni di euro . L’attaccante, si sa, vorrebbe rimanere in Italia dove si è trovato molto bene, entrando anche nei cuori dei tifosi avversari. Ma la richiesta comunicata dal Lecce viene considerata al momento troppo alta dalle società di A.

Kevin Carlos per il Lecce: ecco chi è

Per la sua sostituzione, Corvino ha già avviato i contatti per Kevin Carlos del Basilea: è lo spagnolo, classe 2001, il preferito della dirigenza del Lecce. Con i suoi 15 gol in stagione, ha conquistato anche altri club stranieri e italiani, ma i salentini hanno maturato un vantaggio importante e sono pronti ad accelerare. Pantaleo Corvino ama giocare d’anticipo e, in questi mesi, ha ovviamente trattato anche altri profili in Italia e all’estero. Gli interventi in attacco non finirebbero infatti qui, perché anche Ante Rebic lascerà la Puglia. Nel suo caso si tratta di una partenza a parametro zero, dopo l’arrivo della scorsa estate. È stato inevitabile per i giallorossi fare anche una nuova riflessione su Francesco Camarda del Milan. Il giovane attaccante è stimato da Corvino e ha ricevuto offerte da Spezia e Carrarese. Questa volta il Milan, però, non vuole sbagliare la scelta per la crescita del ragazzo, pronto a rinnovare il contratto prima della sua partenza in prestito. Tra gli obiettivi del Lecce va poi menzionato Dany Mota del Monza. Non solo: c’è il fronte centrocampo da tenere d’occhio, con uno storico pallino di Corvino che ha ricevuto anche l’ok di Di Francesco: Matteo Dagasso del Pescara. Il talento classe 2004 è stato cercato anche da Cagliari, Genoa e da alcune società di B. Per il presidente Daniele Sebastiani, dopo una stagione così importante, sarà davvero difficile ignorare certe offerte e corteggiamenti. E lo stesso calciatore, considerato un idolo della Curva, sa che è arrivato il momento del grande salto.