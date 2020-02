Milan, Thiago Silva può tornare. L'agente: "Tutto è possibile"

ROMA - Sei anni fa gli addii di Thiago Silva e di Zlatan Ibrahimovic sancirono di fatto la fine di un ciclo per il Milan. Lo svedese e il brasiliano erano stati protagonisti dell'ultimo Scudetto, il diciottesimo, quello arrivato nella stagione 2010/2011 con Massimiliano Allegri in panchina. Dopo quel titolo, però, iniziarono ad affiorare i problemi societari e i due pezzi da novanta furono ceduti nella successiva sessione di mercato (quella estiva del 2012) al Psg. Due saluti che entrambi i giocatori, per loro stessa ammissione, fecero a malincuore, costretti dalla situazione che si era venuta a creare. Così, quando è natata l'occasione per una seconda chance, lo svedese ha scelto di tornare nella sua vecchia casa, per tentare di dare una mano al Milan a risorgere dall'ennesima situazione complicata vissuta negli ultimi 8 anni.

Milan, Thiago Silva può tornare

La novità è che Zlatan potrebbe anche non essere l'unico figliol prodigo: pure Thiago Silva vorrebbe tornare a vestire la maglia rossonera a partire dalla prossima estate. L'ormai 35enne centrale brasiliano (classe 1984) è in scadenza di contratto con il Psg, che a quanto pare non avrebbe intenzione di rinnovare, lasciando il giocatore libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero al termine della stagione. E in tal caso il Milan rappresenterebbe un'opzione più che gradita, come confermato dal suo agente Paulo Tonietto ai microfoni di Milancafe24.com: "Thiago ha un grande amore per Milano, ma nulla è stato ancora deciso per il suo futuro. Tutto è possibile". Insomma, dopo il ritorno di Ibrahimovic, i tifosi rossoneri potrebbero riabbracciare presto un altro vecchio idolo.