Pioli: "Ibra meglio, Musacchio stagione finita. Siamo tutti con Zanardi"

MILANO - "Le somme vanno tirate alla fine, i punti che hai sono quelli che hai meritato. Dispiace perché in certe occasioni avremmo meritato risultati diversi, ma se non sono arrivati qualcosa abbiamo sbagliato. Speriamo di non ripetere certi errori, per un finale di stagione diverso", ha spiegato il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa. "La ripresa? Sarà una cosa diversa rispetto al campionato fino all'8 marzo - prosegue l'allenatore rossonero alla vigilia del match contro il Lecce -. La squadra è motivata, puntavamo molto sulla Coppa Italia. Siamo dispiaciuti per eliminazione. Siamo concentrati e motivati, siamo il Milan: un club prestigioso". Sull'assenza di pubblico: "Le porte chiuse influiscono in maniera negativa su tutti. I tifosi sono il calcio, non avremo più adrenalina e dovremo trovarla dentro di noi. Ma era l'unico modo per ricominciare. Faccio i complimenti a Gravina per come ha gestito la situazione e per averci permesso di tornare a giocare".

Ibrahimovic al Duomo. I tifosi: "Resta al Milan"

Rebic si riprende il Milan

Pioli su Zanardi

Stefano Pioli rivolge un caro pensiero ad Alex Zanardi, in coma farmacologico dopo il grave incidente in handbike. "Gli mando un in bocca al lupo - dichiara il tecnico del Milan -. È un uomo vero, un grande sportivo e spero possa superare anche questa difficoltà".

Pioli sui pochi gol segnati

Sui problemi in fase realizzativa: "Non siamo il quarto peggiore attacco del campionato perché non abbiamo creato, ma perché abbiamo una delle percentuali di realizzazione più basse. Dobbiamo migliorare in questo. Saranno gli episodi a fare le differenze, fare un gol in più sarà sempre più determinate. Dobbiamo migliorare questo dato". Sulla classifica: "Oggi non siamo in Europa, ma anche se lo fossimo può cambiare tutto in 40 giorni. Sarebbe un peccato terminare la stagione in questa posizione, dobbiamo riprenderci velocemente. Non abbiamo un calendario facile ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chi ci sta davanti. Abbiamo dimostrato di avere qualità e sacrificio, domani è una partita molto importante".

Pioli sul futuro

"Per quanto mi riguarda non mi farò condizionare dalle voci, ma credo sia lo stesso per i giocatori. Siamo professionisti, soprattutto perché mancano 40 giorni e non possiamo farci distrarre. Abbiamo un grande obiettivo da rincorrere, la nostra posizione in classifica non rispecchia le nostre qualità e abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Poi chi dovrà decidere deciderà, ma non si decide mai da soli. Il futuro di tutti gli allenatori passa da questi 40 giorni, tutti possono essere in discussione. Viviamo di risultati".

Pioli sui singoli

Su Ibra, Duarte e Musacchio: "Sono i 3 giocatori che non saranno convocati. Ibra sta meglio, avrà un altro controllo la prossima settimana. Sta lavorando con grande dedizione ed impegno. Per Musacchio purtroppo la stagione credo che possa essere terminata. Duarte potrebbe essere disponibile per la prossima gara". Su Leao, Colombo e Maldini: "Che io voglia di più da Leao sicuramente sì. Deve essere più consapevole delle sue potenzialità. Colombo è molto giovane ma ha belle qualità, come Daniel. Abbiamo giovani di prospettiva che hanno qualità e potenzialità per essere giocatori da Milan. Ci sono delle buone caratteristiche sulle quali lavorare".