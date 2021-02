Milan, Pioli sorride: Calhanoglu c'è, Kjaer migliora

MILANO - Buone notizie per Stefano Pioli. Con all'orizzonte un doppio turno di campioanto non impossibile contro Crotone (domenica) e Spezia (sabato 13), il Milan sta per ritrovare un elemento fondamentale come Kjaer. Il difensore danese si è sottoposto a un controllo che ha dato esito positivo. Il fastidio muscolare accusato contro il Cagliari è superato e il giocatore inizierà un lavoro individualizzato di ricondizionamento. Domenica non ci sarà (spazio ancora per Tomori), ma a La Spezia può tornare abile e arruolato. Diverso il discorso per Brahim Diaz. Per lui confermata la lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra. Il processo di guarigione procede senza complicazioni. Continuerà le cure e verrà ricontrollato fra una settimana. Già disponibile Calhanoglu che ha superato il Covid, mentre Gabbia è ancora out.