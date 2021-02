Mandzukic salta Milan-Inter: infortunio muscolare

MILANO - Brutte notizie in casa Milan alla vigilia del derby contro l'Inter. Dopo Bennacer, ai box per la ricaduta dell'infortunio al bicipite femorale patita in settimana contro la Stella Rossa in Europa League, Pioli perde anche Mandzukic. L'attaccante croato ha accusato un problema muscolare che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo in vista della sfida contro l'Inter che potrebbe valere una fetta di scudetto. Il tecnico perde dunque un'arma che avrebbe potuto sfruttare a gara in corso, visto che il croato partiva dietro nelle gerarchie, con Leao in pole su Rebic per una maglia da titolare. Altra tegola, dunque, per Pioli che nel giro di una settimana (derby e doppia sfida contro la Stella Rossa in Europa League) si gioca tanto.