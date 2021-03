Milan, Ibrahimovic: "Non meritavamo di uscire, ora puntiamo lo scudetto"

MILANO - E' deluso Zlatan Ibrahimovic . Ci teneva a lasciare il segno e proseguire il cammino in Europa. A fine gara prova a guardare avanti, sottolineando gli errori, ma anche la crescita evidenziata da tutta la squadra. "C'è tanta delusione ed è normale dopo queste due gare nelle quali abbiamo fatto bene. Stasera c'è mancato il gol e abbiamo commesso un solo errore. Ma a questi livelli lo paghi. Questo è il calcio". Ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante svedese prova a guardare al futuro. "Cosa serve? Che Zlatan torni in campo e aiuti la squadra. Il campionato non è finito, domenica si riparte e dobbiamo continuare questa stagione dove siamo stati protagonisti. Da queste situazioni bisogna trovare la forza per crescere e diventare più forti. Oggi non meritavamo di uscire, ma il calcio è questo. Dai momenti negativi si può trovare la forza per crescere".

Ibrahimovic: "Puntiamo allo scudetto"

Ibrahimovic punta con forza al campionato. E parlando da leader, lancia la sfida all'Inter. "Io gioco sempre per vincere. Per portare a casa un trofeo. Abbiamo ancora tante partite davanti e dobbiamo continuare la nostra corsa per provare a vincere il campionato. Poi se arriverà la qualificazione in Champions League sarà bello, ma il mio obiettivo è vincere. Futuro? Per ora non posso dire niente". Un occhio alle prossime gare ed uno al passato, rimarcando il lavoro fin quì svolto. "Non posso giudicare ciò che era stato fatto prima del mio arrivo, ma da quando sono quì la squadra è cresciuta, soprattutto nella mentalità. Tutti hanno acquisito una mentalità vincente. Nessuno vuole mai perdere, neanche in allenamento e questo l'ho portato io". Chiusura dedicata a Pogba. "Tutti sanno quanto sia forte. Ne calcio dipende sempre da quanto sei contento e stai bene in una squadra. Se sei contento e stai bene, in campo si vede".