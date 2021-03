Milan, Pioli lancia Ibrahimovic: "In campo dal primo minuto"

MILANO - " Ibrahimovic ha sfruttato il minutaggio di giovedì per avere miglior condizione e domani partirà dal primo minuto . Non sappiamo se avrà i 90 minuti, ma la sua presenza è importante. Ci dà tanto". Alla vigilia di Fiorentina-Milan, il tecnico rossonero S tefano Pioli annuncia la presenza da titolare del fuoriclasse svedese. "Firenze è stata per me la situazione che ho vissuto maggiormente, sia da calciatore che da allenatore - prosegue l'allenatore rossonero, ex della sfida -. Poi aver vissuto la tragedia di Davide (Astori, ndr) lascia un segno, sono cose che rimangono dentro. Quella contro la Fiorentina non sarà mai una partita normale. La Fiorentina è più di un semplice avversario. Lo scorso anno ho ricevuto un'accoglienza che mi ha riempito di gioia e soddisfazione. Sarà una partita particolare, poi saranno nostri avversari, ma abbiamo le qualità per far bene".

Pioli: "Scudetto? La penso come Ibra"

"Scudetto? A me le parole di Ibra sono piaciute tantissime, anche se sappiamo di chi stiamo parlando e non poteva dire altro. Noi dobbiamo puntare al massimo, mancano ancora 11 giornate. Siamo in piena lotta e dobbiamo provare a vincerle tutte. Giocando al massimo, con le nostre qualità e le nostre idee. Dobbiamo cominciare da domani, che sarà la gara più complicata. Per il momento difficile e faticoso e per le loro qualità. Dopo la sosta sono sicuro che andremo forte. Vogliamo tornare ad essere una squadra vincente senza mai smettere di credere nella tua qualità e di fare calcio. Chi ha detto che forse non ho messo il calendario nello spogliatoio? Noi siamo orgogliosi di avere dei giocatori in nazionali, abbiamo massima fiducia negli staff tecnici di tutte le varie rappresentative. Mi auguro che tornino bene".

Pioli: "Bennacer recuperato, presto anche Calhanoglu"

"Gli infortuni sono stati troppi, in alcuni casi qualcosina c'è sfuggito, in alcuni casi anche lo storico di un giocatore è importante. Ci stiamo lavorando perché ovviamente non siamo soddisfatti di questi numeri, nonostante le situazioni varie come preparazione veloce e Covid. Ora abbiamo recuperato Ibra, Bennacer sta bene e mi auguro che la sosta ci dia ancora qualche giocatore in più. Bennacer sta meglio e sta lavorando a ritmi alti. Non credo che domani possa partire dall'inizio ma credo che possa giocare uno spezzone della gara. In passato nella sua storia ha ricoperto anche la posizione di trequartista, al momento ci servono altre caratteristiche ma è un'eventualità. Calhanoglu? Purtroppo il Covid e gli infortuni ti impediscono di essere pimpanti e al 100%. Calha è fondamentale per noi, sta cercando di trovare la propria condizione psico-fisica e credo che riuscirà a farlo al più presto".