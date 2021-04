Pioli, ira in tv: "Fate le domande e non ascoltate le risposte"

PARMA - Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si è presentato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria esterna contro il Parma: "Mi piace quando i giocatori rispettano le mie sensazioni. Partita delicata perchè non eravamo stati all'altezza con la Samp. Vittoria importante contro un avversario difficile. Ci siamo un pò incasinati la partita da soli. I numeri parlano chiari ed è strano che andiamo meglio in trasferta perchè non essendoci tifosi le partite sono simili. L'importante è mantenere questa media punti per riportare il Milan in Champions League. Mancano poche partite e bisogna pensare al Genoa. Ho parlato con Ibrahimovic e mi ha detto che ha discusso con l'arbitro ed è durata un pò di tempo la cosa ma mi ha assicurato che non l'ha offeso. Nell'ultima frase ha detto: "Davvero non ti interessa quello che dico io?". Dopo l'espulsione la partita è cambiata ma i miei giocatori hanno messo tanta buona volontà".