Florenzi ufficiale al Milan. La Roma lo saluta

ROMA - Florenzi è un nuovo giocatore del Milan, questa mattina è arrivato il doppio annuncio dei due club. Il giocatore lascia la Roma in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. "L’AS Roma comunica di aver ceduto in prestito all’AC Milan, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi, fino al 30 giugno 2022 - si legge nella nota romanista -. Cresciuto nel vivaio giallorosso, Florenzi ha esordito in Prima Squadra il 22 maggio 2011. Nel corso delle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Valencia da gennaio a giugno 2020 e al Paris Saint-Germain nel 2020-21. Tutta l’AS Roma desidera augurare ad Alessandro le migliori fortune per questa nuova avventura".