Milan, Giroud pronto al rientro

MILANO - Un gol contro la Primavera per scaldare i motori. Olivier Giroud è pronto a tornare in campo per aiutare il Milan a continuare la corsa al vertice: alla ripresa del campionato i rossoneri ripartiranno dalla seconda piazza. I 35 anni compiuti da poco non giocano a favore del francese per quanto riguarda la ripresa rapida dagli acciacchi, ma l'attaccante ex Chelsea ha già dimostrato di non aver perso la sua vena realizzativa. Che poi è la sola cosa che interessa al mondo rossonero. In campionato l'approccio dell'attaccante è stato ottimo, mentre in Champions League in casa Milan speravano in qualcosa di meglio, visti anche i precedenti inglesi di Giroud. Per il momento sia lui che Ibrahimovic sembrano candidati ad andare in panchina contro il Verona, alla ripresa della Serie A, ma non è detto che la doppia sfida al Porto non possa rivedere in campo il tandem d'attacco pensato in estate come quello titolare.